Новости

Количество акционеров ВТБ в Иркутской области увеличилось на 75%

Число частных акционеров в регионе существенно выросло во всех основных возрастных группах. При этом  молодые люди в возрасте до 20 лет становятся инвесторами  наиболее активно: за год их стало больше на 77%. Основную часть инвесторов по-прежнему составляют жители Приангарья более старшего возраста: третья часть миноритарных инвесторов находится в возрастной группе от 36 до 50 лет, еще 29% -  в возрасте от 21 до 35 лет. 

Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, которые предполагают льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг.

Существенному  росту числа миноритарных инвесторов банка ВТБ во многом способствует активная политика и передовой опыт  банка в области  работы с акционерами. В 2021 году утвержден новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), состоялся третий сезон обучающей онлайн-игры и ряд мероприятий в дистанционном формате.  Все активнее  проявляют себя  жители Сибири: в выборах КСА в прошлом году приняли участие 16 инвесторов из региона. 

"Количество акционеров Банка ВТБ ПАО достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ.  Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое", - комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании