Готовность к 5 волне. Врачи Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове рассказали об обстановке в стенах учреждения

Медицинский центр помощи и спасения в Шелехове успешно лечит пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Медики рассказали о готовности к подъему заболеваемости, а также об особенностях лечения нового штамма «омикрон», рассказали SIA.RU в пресс-службе ИркАЗа.

Эпидемиологическая обстановка в Иркутской области более-менее стабилизировалась. Заполняемость коечного фонда в Медицинском центре помощи и спасения в Шелехове – 80%. Заведующая рассказывает, что промежуток между подъемами заболеваемости позволяет медицинскому персоналу подготовиться и нарастить мощности оборудования.

Анна Мельникова, заведующая Медицинским центром помощи и спасения в Шелехове:

– Эту передышку мы используем для укрепления своих позиций в подготовке к 5 волне. Благодаря компании РУСАЛ на территории больничного городка в прошлом году была установлена кислородная станция большей мощностью, что обеспечивает бесперебойное снабжение наших пациентов кислородом. Кроме того, мы сейчас внутри самого госпиталя проводим профилактику имеющегося оснащения, это касается, в первую очередь, кислородного оборудования, проводим смену неисправных каких-то деталей, смен фильтров, все пересматриваем. Благо у нас сейчас есть на это время, время очень важный фактор.

Благодаря общественному деятелю Олегу Дерипаска в Медицинском центре помощи и спасения установлено самое новое и высокоэффективное оборудование, обслуживание которого не требует больших затрат и времени. К тому же, врачи столкнулись с новым штаммом «омикрон», лечение которого проходит успешно.

Павел, пациент Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове:

– Была отдышка и я пришёл сам, не стал напрягать скорую помощь. Думаю, сам пока на ногах – схожу. Так я и попал сюда. Лечили меня здесь прекрасно, никаких претензий. Отношение персонала замечательное. Также врачи ведут подготовку амбулаторного этапа лечения коронавирусной инфекции. Выстроен определенный план работы с пациентами на дому.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы:

– Мы благодарим Олега Дерипаску и компанию РУСАЛ за то, что мы владеем современными инженерными коммуникациями, которые легко можно обслуживать технически, не останавливая процесс. В госпитале для лечения коронавирусной инфекции, а также к подъему заболеваемости все готово. К слову, здесь лежат два пациента с «омикрон» штаммом, который был привезён из других стран. Лечение их проходит успешно.