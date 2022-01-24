В 2021 году выдали более миллиона автокредитов

Это второй результат за всю историю наблюдений, больше было только в 2013 году – 1,1 млн автокредитов.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц), исследование есть у SIA.RU.

Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. ед. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года).

В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. ед.), Московской области (64,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (59,0 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (47,0 тыс. ед.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. ед.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32,0%) и Ставропольском (+31,0%) краях, а также в Московской области (+24,5%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в республиках Татарстан (-3,5%) и Башкортостан (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомашин в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15,0% соответственно.

Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн. заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн. заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38,0%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1%.

В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%).

Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461,0 тыс. ед.).

«В целом, в прошлом году и спрос на автокредиты, и их выдача были на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном снижении доли одобрений по заявкам на них и росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.

Вместе с тем, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б\у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

«В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года, – говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Более того, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и последовавший резкий рост цен), авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее. Тогда и кредитов на покупку автомобилей могло быть выдано больше, чем оказалось по факту. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений».

Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в 2021 году в сравнении с 2020 годом в ед.

По регионам 2020 год, ед. 2021 год, ед. Изменение, в % 1 г. Москва 67 668 83 288 23,1% 2 Московская область 51 558 64 193 24,5% 3 г. Санкт-Петербург 51 260 58 961 15,0% 4 Краснодарский край 32 927 47 048 42,9% 5 Республика Татарстан 44 791 44 492 -0,7% 6 Республика Башкортостан 39 945 38 559 -3,5% 7 Свердловская область 34 062 34 785 2,1% 8 Челябинская область 32 444 34 332 5,8% 9 Ростовская область 24 674 28 981 17,5% 10 Нижегородская область 26 080 27 104 3,9% 11 Самарская область 26 503 25 315 -4,5% 12 Пермский край 23 427 24 055 2,7% 13 Ставропольский край 14 575 19 094 31,0% 14 Волгоградская область 17 165 18 860 9,9% 15 Воронежская область 16 422 18 524 12,8% 16 Ленинградская область 15 477 17 859 15,4% 17 Кемеровская область 20 722 16 656 -19,6% 18 Ханты-Мансийский АО - Югра 14 725 16 512 12,1% 19 Саратовская область 14 337 15 769 10,0% 20 Оренбургская область 14 825 15 115 2,0% 21 Удмуртская Республика 14 739 14 823 0,6% 22 Новосибирская область 12 133 14 494 19,5% 23 Красноярский край 10 925 14 416 32,0% 24 Тульская область 11 235 13 197 17,5% 25 Омская область 9 313 11 025 18,4% 26 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 10 087 11 008 9,1% 27 Иркутская область 7 662 10 750 40,3% 28 Ульяновская область 9 410 9 783 4,0% 29 Калужская область 7 761 9 599 23,7% 30 Белгородская область 8 656 9 579 10,7%

Динамика покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ