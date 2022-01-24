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В 2021 году выдали более миллиона автокредитов

Это второй результат за всю историю наблюдений, больше было только в 2013 году – 1,1 млн автокредитов.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц), исследование есть у SIA.RU.

Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. ед. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года). 

В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. ед.), Московской области (64,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (59,0 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (47,0 тыс. ед.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. ед.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32,0%) и Ставропольском (+31,0%) краях, а также в Московской области (+24,5%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в республиках Татарстан (-3,5%) и Башкортостан (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомашин в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15,0% соответственно.

Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн. заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн. заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38,0%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1%.

В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%).

Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461,0 тыс. ед.).

«В целом, в прошлом году и спрос на автокредиты, и их выдача были на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном снижении доли одобрений по заявкам на них и росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.

Вместе с тем, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б\у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

 «В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года, – говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Более того, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и последовавший резкий рост цен), авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее. Тогда и кредитов на покупку автомобилей могло быть выдано больше, чем оказалось по факту. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений».

Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в 2021 году в сравнении с 2020 годом в ед.

 

По регионам

2020 год, ед.

2021 год, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

67 668

83 288

23,1%

2

Московская область

51 558

64 193

24,5%

3

г. Санкт-Петербург

51 260

58 961

15,0%

4

Краснодарский край

32 927

47 048

42,9%

5

Республика Татарстан

44 791

44 492

-0,7%

6

Республика Башкортостан

39 945

38 559

-3,5%

7

Свердловская область

34 062

34 785

2,1%

8

Челябинская область

32 444

34 332

5,8%

9

Ростовская область

24 674

28 981

17,5%

10

Нижегородская область

26 080

27 104

3,9%

11

Самарская область

26 503

25 315

-4,5%

12

Пермский край

23 427

24 055

2,7%

13

Ставропольский край

14 575

19 094

31,0%

14

Волгоградская область

17 165

18 860

9,9%

15

Воронежская область

16 422

18 524

12,8%

16

Ленинградская область

15 477

17 859

15,4%

17

Кемеровская область

20 722

16 656

-19,6%

18

Ханты-Мансийский АО - Югра

14 725

16 512

12,1%

19

Саратовская область

14 337

15 769

10,0%

20

Оренбургская область

14 825

15 115

2,0%

21

Удмуртская Республика

14 739

14 823

0,6%

22

Новосибирская область

12 133

14 494

19,5%

23

Красноярский край

10 925

14 416

32,0%

24

Тульская область

11 235

13 197

17,5%

25

Омская область

9 313

11 025

18,4%

26

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

10 087

11 008

9,1%

27

Иркутская область

7 662

10 750

40,3%

28

Ульяновская область

9 410

9 783

4,0%

29

Калужская область

7 761

9 599

23,7%

30

Белгородская область

8 656

9 579

10,7%

Динамика покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ

 

По регионам

2020 год, ед.

2021 год, ед.

Изменение,

в %

1

Москва

198 795

218 999

10,2

2

Московская область

116 526

134 874

15,7

3

Санкт-Петербург

101 000

105 087

4,0

4

Краснодарский край

56 874

68 522

20,5

5

Республика Татарстан

64 552

60 028

-7,0

6

Республика Башкортостан

52 715

47 416

-10,1

7

Свердловская область

48 741

44 248

-9,2

8

Самарская область

48 099

44 082

-8,4

9

Челябинская область

40 982

38 941

-5,0

10

Ростовская область

37 878

38 597

1,9

11

Нижегородская область

35 355

35 054

-0,9

12

Пермский край

29 643

28 303

-4,5

13

Воронежская область

25 629

24 780

-3,3

14

Ставропольский край

23 182

24 714

6,6

15

Ханты-Мансийский автономный округ

24 869

23 754

-4,5

16

Волгоградская область

24 414

22 224

-9,0

17

Саратовская область

22 229

20 996

-5,5

18

Кемеровская область

21 158

19 784

-6,5

19

Новосибирская область

18 358

19 607

6,8

20

Оренбургская область

22 286

19 488

-12,6

21

Красноярский край

18 095

18 330

1,3

22

Тюменская область

17 094

17 366

1,6

23

Удмуртская Республика

17 952

16 592

-7,6

24

Белгородская область

15 983

16 014

0,2

25

Тульская область

15 249

15 523

1,8

26

Ленинградская область

14 651

14 781

0,9

27

Вологодская область

13 528

13 334

-1,4

28

Иркутская область

12 346

13 270

7,5

29

Рязанская область

13 063

12 790

-2,1

30

Омская область

11 960

11 945

-0,1

 


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