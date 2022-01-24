В 2021 году выдали более миллиона автокредитов

Это второй результат за всю историю наблюдений, больше было только в 2013 году – 1,1 млн автокредитов.
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц), исследование есть у SIA.RU.
Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. ед. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года).
В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. ед.), Московской области (64,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (59,0 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (47,0 тыс. ед.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. ед.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32,0%) и Ставропольском (+31,0%) краях, а также в Московской области (+24,5%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в республиках Татарстан (-3,5%) и Башкортостан (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомашин в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15,0% соответственно.
Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн. заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн. заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38,0%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1%.
В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%).
Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461,0 тыс. ед.).
«В целом, в прошлом году и спрос на автокредиты, и их выдача были на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном снижении доли одобрений по заявкам на них и росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.
Вместе с тем, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б\у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».
«В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года, – говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Более того, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и последовавший резкий рост цен), авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее. Тогда и кредитов на покупку автомобилей могло быть выдано больше, чем оказалось по факту. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений».
Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в 2021 году в сравнении с 2020 годом в ед.
|
|
По регионам
|
2020 год, ед.
|
2021 год, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
67 668
|
83 288
|
23,1%
|
2
|
Московская область
|
51 558
|
64 193
|
24,5%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
51 260
|
58 961
|
15,0%
|
4
|
Краснодарский край
|
32 927
|
47 048
|
42,9%
|
5
|
Республика Татарстан
|
44 791
|
44 492
|
-0,7%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
39 945
|
38 559
|
-3,5%
|
7
|
Свердловская область
|
34 062
|
34 785
|
2,1%
|
8
|
Челябинская область
|
32 444
|
34 332
|
5,8%
|
9
|
Ростовская область
|
24 674
|
28 981
|
17,5%
|
10
|
Нижегородская область
|
26 080
|
27 104
|
3,9%
|
11
|
Самарская область
|
26 503
|
25 315
|
-4,5%
|
12
|
Пермский край
|
23 427
|
24 055
|
2,7%
|
13
|
Ставропольский край
|
14 575
|
19 094
|
31,0%
|
14
|
Волгоградская область
|
17 165
|
18 860
|
9,9%
|
15
|
Воронежская область
|
16 422
|
18 524
|
12,8%
|
16
|
Ленинградская область
|
15 477
|
17 859
|
15,4%
|
17
|
Кемеровская область
|
20 722
|
16 656
|
-19,6%
|
18
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
14 725
|
16 512
|
12,1%
|
19
|
Саратовская область
|
14 337
|
15 769
|
10,0%
|
20
|
Оренбургская область
|
14 825
|
15 115
|
2,0%
|
21
|
Удмуртская Республика
|
14 739
|
14 823
|
0,6%
|
22
|
Новосибирская область
|
12 133
|
14 494
|
19,5%
|
23
|
Красноярский край
|
10 925
|
14 416
|
32,0%
|
24
|
Тульская область
|
11 235
|
13 197
|
17,5%
|
25
|
Омская область
|
9 313
|
11 025
|
18,4%
|
26
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
10 087
|
11 008
|
9,1%
|
27
|
Иркутская область
|
7 662
|
10 750
|
40,3%
|
28
|
Ульяновская область
|
9 410
|
9 783
|
4,0%
|
29
|
Калужская область
|
7 761
|
9 599
|
23,7%
|
30
|
Белгородская область
|
8 656
|
9 579
|
10,7%
Динамика покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ
|
|
По регионам
|
2020 год, ед.
|
2021 год, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
Москва
|
198 795
|
218 999
|
10,2
|
2
|
Московская область
|
116 526
|
134 874
|
15,7
|
3
|
Санкт-Петербург
|
101 000
|
105 087
|
4,0
|
4
|
Краснодарский край
|
56 874
|
68 522
|
20,5
|
5
|
Республика Татарстан
|
64 552
|
60 028
|
-7,0
|
6
|
Республика Башкортостан
|
52 715
|
47 416
|
-10,1
|
7
|
Свердловская область
|
48 741
|
44 248
|
-9,2
|
8
|
Самарская область
|
48 099
|
44 082
|
-8,4
|
9
|
Челябинская область
|
40 982
|
38 941
|
-5,0
|
10
|
Ростовская область
|
37 878
|
38 597
|
1,9
|
11
|
Нижегородская область
|
35 355
|
35 054
|
-0,9
|
12
|
Пермский край
|
29 643
|
28 303
|
-4,5
|
13
|
Воронежская область
|
25 629
|
24 780
|
-3,3
|
14
|
Ставропольский край
|
23 182
|
24 714
|
6,6
|
15
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
24 869
|
23 754
|
-4,5
|
16
|
Волгоградская область
|
24 414
|
22 224
|
-9,0
|
17
|
Саратовская область
|
22 229
|
20 996
|
-5,5
|
18
|
Кемеровская область
|
21 158
|
19 784
|
-6,5
|
19
|
Новосибирская область
|
18 358
|
19 607
|
6,8
|
20
|
Оренбургская область
|
22 286
|
19 488
|
-12,6
|
21
|
Красноярский край
|
18 095
|
18 330
|
1,3
|
22
|
Тюменская область
|
17 094
|
17 366
|
1,6
|
23
|
Удмуртская Республика
|
17 952
|
16 592
|
-7,6
|
24
|
Белгородская область
|
15 983
|
16 014
|
0,2
|
25
|
Тульская область
|
15 249
|
15 523
|
1,8
|
26
|
Ленинградская область
|
14 651
|
14 781
|
0,9
|
27
|
Вологодская область
|
13 528
|
13 334
|
-1,4
|
28
|
Иркутская область
|
12 346
|
13 270
|
7,5
|
29
|
Рязанская область
|
13 063
|
12 790
|
-2,1
|
30
|
Омская область
|
11 960
|
11 945
|
-0,1