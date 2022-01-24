На Братской ГЭС компании En+ Group запущен в работу обновленный гидроагрегат №3

Компания En+ Group запустила на Братской ГЭС в работу гидроагрегат № 3 после капитального ремонта с полной заменой рабочего колеса, уникальные характеристики которого позволят выдавать максимальную мощность 250 МВт при широком диапазоне напоров. Это первое рабочее колесо с такой возможностью на Братской ГЭС, сообщили SIA.RU в компании.

Замена рабочего колеса гидроагрегата № 3 на Братской ГЭС проходила в рамках третьего этапа программы модернизации «Новая энергия», запущенной в 2007 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. С 2004 года на двенадцати гидроагрегатах из восемнадцати уже провели замену рабочих колёс.

При выборе поставщиков оборудования приоритет отдавался отечественным компаниям. В итоге новое рабочее колесо и сопутствующее оборудование изготовил АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань). Подготовительную работу для замены рабочего колеса специалисты Братской ГЭС проводили совместно с конструкторами и специалистами завода-изготовителя.

Специально для модельных испытаний был разработан макет турбины гидроагрегата в уменьшенном виде. Испытания показали, что новая турбина самая эффективная среди установленных на ГЭС, КПД оборудования составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей гидроагрегатов со старыми колесами.

Габариты рабочего колеса турбины впечатляют: его диаметр составляет 5,78 метра, вес – 73 тонны.

За всеми процессами демонтажа и сборки оборудования следили не только специалисты ГЭС и ООО «ГЭС-Ремонт», но и шеф-инженер завода-изготовителя АО «ТЯЖМАШ». Эксперты работали на Братской ГЭС до момента ввода гидроагрегата №3 в эксплуатацию. На текущий момент оборудование успешно прошло подконтрольную эксплуатацию.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

– Новое рабочее колесо более современное и производительное. Оно отличается не только от своего предшественника на третьем гидроагрегате, но и от рабочих колёс, которые устанавливались в рамках первых двух этапов программы «Новая энергия». Новое оборудование способно работать максимально эффективно даже в маловодные периоды. Размер инвестиций собственных средств в данный этап проекта составит более 1,5 млрд рублей.