103 заражения омикроном зарегистрировали в Иркутской области

Две недели назад в области фиксировали 4 случая заражения новым штаммом.

В последние дни стремительно раскручивается вал заболеваемости коронавирусом. Менее чем за две недели количество ежедневно регистрируемых новых случаев возросло с 200 до 550. Количество зарегистрированных случаев заражения новым штаммом «омикрон» возросло с 4 почти до 103 человек.

«Специалистов настораживает высокая контагиозность и короткий инкубационный период нового штамма. Единственный плюс – отсутствие тяжелого течения заболевания, особенно у вакцинированных», – сказал губернатор.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе развернуто 3572 койки для лечения пациентов с ковидом. Свободный коечный фонд составляет более 40%.