En+ Group и областные власти обсудили, как оставить молодые кадры в Приангарье

Компания En+ Group приняла участие в круглом столе по обсуждению актуальных проблем и современных трендов в сфере подготовки и повышения квалификации молодых сотрудников региона. Мероприятие прошло под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в рамках встречи с финалистами конкурса «Моя карьера».

В ходе диалога свою точку зрения озвучили руководители профильных министерств, представители высших учебных заведений, малого и среднего бизнеса, градообразующих предприятий и других организаций, а также финалисты конкурса. En+ Group на мероприятии представил глава энергетического бизнеса Михаил Хардиков.

Компания много лет на постоянной основе развивает образовательные программы для студентов, проводит мероприятия по формированию кадрового резерва. Эту задачу в социальной политике компании обозначил ещё основатель En+ Group Олег Дерипаска. В прошлом году более 500 молодых сотрудников энергохолдинга получили новые знания в рамках проекта «Карьера 2.0». С 2018 года компания ищет перспективные технологические идеи и решения по программе «Лаборатория энергетики». В 2021 году участниками акселератора стали 189 студентов из восьми городов России и 10 учебных заведений. В Иркутске и Братске успешно функционируют корпоративные учебно-исследовательские центры, занимающиеся целевой подготовкой студентов, повышением квалификации специалистов. За последние десятилетие тысячи выпускников ИРНИТУ и Иркутского энергетического колледжа были трудоустроены в En+ Group.

Интересную и престижную работу в компании могут получить не только молодые специалисты инженерных специальностей. В прошлом году совместно с ИРНИТУ и Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» создан проект «Академия IT», призванный обучить и адаптировать юных специалистов к работе в сфере Digital. Интерес к участию в нем проявили свыше 200 студентов. Помимо этого, прошлом году запущена специальная стипендиальная программа En+ Group для перспективной молодёжи.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Ситуация, связанная с молодыми специалистами очень непростая. Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались в Иркутской области. Для этого следует прилагать дополнительные усилия по подготовке специалистов, конкурировать за работников с другими регионами и даже странами, находить инициативных молодых людей, кто хочет развиваться и готов прийти на производство.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Еще многое предстоит сделать для совершенствования механизмов конкурса «Моя карьера», однако в целом мероприятие показало свою эффективность. Мы взяли на себя обязательство трудоустроить 120 финалистов конкурса, и они будут работать у нас, на благо Иркутской области.