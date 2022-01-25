Российский рынок трещит по швам

На российский рынок паника пришла всерьез и надолго – на площадке главными остаются «медведи», которые тянут рынок вниз. Ключевым поводом для столь мощных распродаж стала эскалация геополитических рисков: НАТО мобилизует свои войска в ответ на предположение, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Пока все эти риски лежат исключительно в плоскости теории, но и в таком виде они безумно пугают инвесторов, отмечают аналитики ИАЦ «Альпари».

– Основной вопрос сейчас заключается в том, как долго могут продлиться продажи и куда они в конечном счете приведут. Пока рынком правят эмоции, движения останутся хаотичными. Биржи могут падать и день, и два, и пару недель. Остановить распродажу могут дипломаты, они же могут ее и усилить.

Индекс МосБиржи упал до 3223 пунктов. Рублевый индекс может слабеть к 3200, под этой целью находится отметка в 3150. Индекс РТС провалился к 1281 пункту – это минимум с 1 декабря 2020 года.

Рынок в буквальном смысле трещит по швам, отмечают аналитики. Очень многих инвесторов «выносит» по margin call, кому-то позиции закрывают принудительно.

– Доллар США вырос к 79,05 руб., следующая цель - 80,00 руб. 100 рублей за доллар пока не ждем. Евро стоит 89,40 руб. и может стремиться к 90,0, –подчеркивают аналитики.

Американский фондовый рынок открылся в минорном настроении, инвесторы там также увлеклись продажами в ожидании заседания ФРС на этой неделе.