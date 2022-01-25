Новикомбанк помогает партнерам внедрять меры господдержки

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с диверсификацией производства. В 2021 году банк создал «Библиотеку мер государственной поддержки» и сформировал уникальный алгоритм финансирования, рассказали SIA.RU в банке.

На сегодняшний день реализуется порядка 100 различных субсидий федерального уровня и 1600 региональных мер поддержки предприятий. Данные инструменты позволяют снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность отечественной промышленной продукции. При этом компаниям бывает сложно самостоятельно подобрать меру, максимально подходящую для конкретных целей, так как для этого требуется развитие специализированных компетенций, что является достаточно трудозатратным процессом.

Поэтому Новикомбанк, имеющий значительный опыт обслуживания промышленных предприятий, берет на себя роль организатора финансирования, в том числе с применением мер господдержки. Для этих целей в банке создана специализированная корпоративная база знаний – «Библиотека мер государственной поддержки», в которой все меры структурированы по отраслям, сегментам, видам и регионам. Также Новикомбанк разработал новый алгоритм взаимодействия с клиентами, суть которого заключается в сопровождении проекта с начальной стадии до закрытия сделки. При этом банк выступает в роли «генерального конструктора» комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки.

В рамках действующих программ кредитования с господдержкой предприятия могут получить в банке кредит по льготной ставке на цели реализации проектов диверсификации, развития экспорта, цифровой трансформации, досрочного завершения контрактов по созданию объектов капитального строительства.

«Организация финансирования проектов с применением мер господдержки – одна из стратегических задач Новикомбанка, которую он эффективно реализует. Мы постоянно анализируем все инструменты поддержки применительно к проектам наших партнеров и на основе собственного экспертного опыта формируем наиболее выгодное в каждом конкретном случае предложение», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк также уделяет большое внимание работе по продвижению мер господдержки среди промышленных предприятий. В частности, в прошедшем году банк провел в Академии Ростеха семинары на тему «Организация финансирования инвестиционных проектов. Практика Новикомбанка». Сотрудники банка рассказали представителям промышленных предприятий об организации финансирования проектов на конкретных примерах, рассмотрели возможности применения мер господдержки для решения задач, связанных с диверсификацией производства.

В рамках участия в форуме «Армия» в 2021 году Новикомбанк впервые представил Центр организации финансирования, где действующие и потенциальные партнеры банка могли получить профессиональную консультацию экспертов о возможностях финансового структурирования проекта, подать заявку и здесь же заключить соглашение на организацию финансирования. Данная практика будет продолжена и на других масштабных профильных мероприятиях в наступившем году.