Число продуктовых магазинов и киосков в России сократилось на 20% в 2021 году

При этом количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Точка».

Число киосков, ларьков и продуктовых магазинов в России сократилось в 2021 году на 18,87%, при этом количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%. Такие результаты получил банк «Точка», изучив данные из открытых источников, а также сведения о компаниях-клиентах банка.

«Розничная торговля в киосках, ларьках и старых добрых магазинах «Продукты» стремительно уходит в прошлое. По данным ЕГРЮЛ [Единый государственный реестр юридических лиц], таких объектов в 2021 году стало меньше на 18,87%.

Эксперты объясняют это переходом их аудитории на онлайн-площадки», – отмечается в исследовании. Кроме того, почти на 12% уменьшилось количество компаний по предоставлению персональных услуг, в том числе салонов красоты, мастера которых все чаще регистрируются как самозанятые.

Вместе с тем эксперты банка зафиксировали серьезный рост числа интернет-магазинов. Этот сегмент стал самым часто регистрируемым бизнесом в прошедшем году. Общий прирост в этом сегменте за год составил 93,06%. На втором месте по количеству регистраций оказалась разработка компьютерного программного обеспечения. «Если количество интернет-магазинов увеличилось почти в два раза, то компаний, занимающихся разработкой ПО, стало больше на 5,8%, что происходит в контексте общего роста IT-отрасли в России», – уточнили авторы исследования.