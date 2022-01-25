Прогноз по биткоину 2022: UBS предупреждает о криптозиме

UBS, крупнейший банк Швейцарии, предупредил о криптовалютной зиме, во время которой цены криптовалют могут рухнуть и не восстановиться в течение долгого времени, пишет Business Insider. Аналитики допустили, что текущим ослаблением к $34 000 c рекордных $69 000 в ноябре биткоин не ограничится.

Эксперты UBS приводят несколько причин снижения цен.

Во-первых, повышение ключевой ставки ФРС снизит привлекательность криптовалют, таких как биткойн, для инвесторов, которые рассматривали цифровые активы как хорошее альтернативное средство сбережения, и усилит интерес к доллару. Аналитики напомнили, что именно стимулы ФРС сыграли ключевую роль в ралли рынка, начиная с конца 2020 года.

Во-вторых, из-за децентрализованного дизайна блокчейна технологию трудно масштабировать, поскольку все участники должны контролировать и проверять транзакции.

И, в-третьих, серьезным препятствием для развития отрасли является регулирование. Власти многих стран намерены усилить надзор для защиты потребителей и финансовой стабильности.

Эксперты предупредили, что текущее снижение будет отыгрываться «годы» из-за переосмысления инвесторами цифровых активов. Аналитики допустили, что текущим ослаблением к $34 000 c рекордных $69 000 в ноябре биткоин не ограничится. На рынке может наступить криптозима. В последний раз цифровые активы дешевели в 2017 году, тогда биткоин рухнул с $20 000 до $4000 и ниже.

Ранее российский ЦБ предложил запретить в России майнинг и криптовалюты. По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. Тем не менее, текущее падение криптовалют аналитики связали не с озвученным запретом ЦБ РФ, а также с ситуацией, которая происходит на финансовых рынках.

– Это ожидание повышения процентной ставки. Повышение ставок провоцирует инвесторов забирать деньги оттуда, где есть риски. Соответственно, мы видим падение акций роста, выход денег из криптовалют и т. д., – подчеркнули аналитики.