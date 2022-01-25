Новости

Прогноз по биткоину 2022: UBS предупреждает о криптозиме

UBS, крупнейший банк Швейцарии, предупредил о криптовалютной зиме, во время которой цены криптовалют могут рухнуть и не восстановиться в течение долгого времени, пишет Business Insider.  Аналитики допустили, что текущим ослаблением к $34 000 c рекордных $69 000 в ноябре биткоин не ограничится.

Эксперты UBS приводят несколько причин снижения цен.

Во-первых, повышение ключевой ставки ФРС снизит привлекательность криптовалют, таких как биткойн, для инвесторов, которые рассматривали цифровые активы как хорошее альтернативное средство сбережения, и усилит интерес к доллару. Аналитики напомнили, что именно стимулы ФРС сыграли ключевую роль в ралли рынка, начиная с конца 2020 года.

Во-вторых, из-за децентрализованного дизайна блокчейна технологию трудно масштабировать, поскольку все участники должны контролировать и проверять транзакции.

И, в-третьих, серьезным препятствием для развития отрасли является регулирование. Власти многих стран намерены усилить надзор для защиты потребителей и финансовой стабильности.

Эксперты предупредили, что текущее снижение будет отыгрываться «годы» из-за переосмысления инвесторами цифровых активов. Аналитики допустили, что текущим ослаблением к $34 000 c рекордных $69 000 в ноябре биткоин не ограничится. На рынке может наступить криптозима.  В последний раз цифровые активы дешевели в 2017 году, тогда биткоин рухнул с $20 000 до $4000 и ниже.

Читайте также:

Доклад ЦБ насторожил криптовалютчиков
25 января 2022
Почему падают криптовалюты?
24 января 2022

Ранее российский ЦБ предложил запретить в России майнинг и криптовалюты. По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. Тем не менее, текущее падение криптовалют аналитики связали не с озвученным запретом ЦБ РФ, а  также с ситуацией, которая происходит на финансовых рынках.

– Это ожидание повышения процентной ставки. Повышение ставок провоцирует инвесторов забирать деньги оттуда, где есть риски. Соответственно, мы видим падение акций роста, выход денег из криптовалют и т. д., – подчеркнули аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#биткоин #криптовалюта #блокчейн, последние новости, 2021":
Все материалы сюжета (504)


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании