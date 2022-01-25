«Могли упасть сильнее» – аналитики о “черном понедельнике”

Российский рынок оказался под двойным ударом, фондовые индикаторы в понедельник достигли самых низких уровней с ноября 2020 г. Кроме геополитики давление на рынок оказывало снижение мировых рынков и нефтяных цен. В течение торгов индекс МосБиржи терял почти 8,2%, а индекс РТС чуть больше 10%. Тем не менее, к концу торгов часть потерь удалось отыграть: индекс МосБиржи снизился до 3235,28 п. (-5,93%), индекс РТС до 1288,17 п. (-8,11%)



Распродажи рублевых активов усилились из-за ухудшения геополитической обстановки. Американские СМИ сообщили, что Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. При этом Госдеп США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а НАТО сообщило о переброске дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с якобы наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

Кроме того, давление на рынок оказывает ухудшение ситуации на других рынках. Глобальные инвесторы испытывают все большие опасения по поводу предстоящего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков.

Тем не менее, несмотря на столь негативные сигналы, российский рынок нашёл в себе силы предотвратить более серьезное падение. По мнению аналитиков, это обнадеживающий сигнал, хотя все риски остаются.



Рубль на этом фоне обновил 15-месячный минимум к доллару и полугодовой — к евро. Доллар впервые с ноября 2020 г. достиг отметки 79,5 руб., а евро впервые с июля приближалась к уровню 90 руб. Решение ЦБ РФ временно приостановить покупки инвалюты в рамках бюджетного правила на короткий срок приостановило падение рубля.