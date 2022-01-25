Оформить материнский капитал в Иркутской области теперь можно онлайн

Такая опция доступна с 2022 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Документ автоматически будет направлен в личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом сохраняется возможность получения выписки из регистра о выдаче сертификата, подтверждающей содержание сертификата в форме электронного документа, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Напомним, что за десять лет региональный маткапитал получили 50 214 семей. С 2019 года размер средств ОМ(С)К ежегодно индексируется. В 2022 году его размер составит 116 525,14 рубля.