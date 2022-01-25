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Иркутяне массово отказываются от покупки авто в 2022 году

Автомобильный сайт Дром провел опрос (есть у SIA.RU), в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство иркутян (75%) не планируют покупать машину в 2022 году. При этом 44% автолюбителей региона хотели бы приобрести авто, но откладывают сделку из-за высоких цен.

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Только 25% опрошенных жителей Иркутской области настроены на покупку машины в текущем году. Из них 18% будут искать варианты среди подержанных машин, а 7% планируют стать владельцами новых автомобилей. В среднем по стране лишь 22% опрошенных россиян намерены приобрести машину в 2022 году: 17% рассматривают покупку подержанных автомобилей, а 5% собираются приобрести новые.

«Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня» – прокомментировал аналитик автомобильного сайта Дром Даниил Бутов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
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