Удаленка: сократились расходы на транспорт, выросли на электроэнергию

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди работников и соискателей из Иркутской области, чтобы выяснить, как удаленный формат занятости повлиял на их траты и образ жизни.

После перехода на работу в удаленном формате 69% респондентов из Иркутской области сократили свои расходы на транспорт, 44% – на одежду и обувь, 28% стали меньше тратить на питание, 26% – на развлечения.

При этом у 65% возросли затраты на электроэнергию, у 38% – на еду, у 38% – на интернет и мобильную связь, у 23% – на развлечения. Интересно, что 13% на дистанционной работе стали больше тратить на одежду и обувь (причем доля давших такой ответ мужчин составляет 14%, а женщин – 11%), а 10% – на транспорт.

60% отмечают, что их расходы на связь остались без изменений, кроме того, у 51% респондентов с переходом на удаленку никак не изменились расходы на развлечения, у 43% – на одежду и обувь, у 36% – на электроэнергию, у 34% – на питание.

43% удаленных работников признают, что в новом формате у них появились дополнительные расходы, которых не было ранее, в том числе, это траты на услуги доставки, канцелярские товары, оргтехнику, кофе и мебель. Чаще всего о возникновении таких трат сообщали высший менеджмент (49%), бухгалтеры (38%) и ИТ-специалисты (35%).

В начале года – с 1 по 24 января – в Иркутской области было размещено 6,1 тысяч резюме соискателей, которые ищут работу в удаленном режиме, это 18% от всех активных резюме в регионе. То есть практический каждый пятый житель Иркутской области, находящийся в данный момент в поиске места для трудоустройства, хотел бы работать дистанционно. Чаще всего работу на удаленке рассматривают менеджеры по продажам и по работе с клиентами, программисты и разработчики, а также администраторы и бухгалтеры.