ФНС пояснила, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады

Необходимость уплаты гражданами НДФЛ в размере 13% по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не от размера депозитов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Ранее налоговики заявляли, что налог может затронуть россиян с депозитами на сумму более 700 тыс. руб.

– С 1 января 2021 года облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн руб. умножить на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. То есть главное – это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга, – говорится в сообщении ФНС, которое передает «РИА Новости».

Ранее ФНС сообщала, что банки до 1 февраля передадут налоговикам информацию о выплаченных процентах по вкладам. Исключение составляет информация о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу. На основании информации банков налоговики рассчитают НДФЛ и направят получателям дохода уведомление на уплату налога.

Напомним, что налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода (в 2022 году оставит 42500 рублей). Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года.