Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области бьет рекорды – 611 зараженных за сутки

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,44% больше, чем накануне (574), и максимум с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 166 354, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Количество госпитализаций составило 2 172 (+15 за последние сутки).

Районы-лидеры по заболеваемости:

Иркутск – 317,

Ангарск – 69,

Иркутский район – 59,

Куйтунский район – 36,

Слюдянский район – 15,

Братск – 15.

За сутки в Приангарье умерли 18 заболевших, общее число умерших достигло 7 502.