Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области бьет рекорды – 611 зараженных за сутки

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24 января 2022
В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,44% больше, чем накануне (574), и максимум с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 166 354, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Количество госпитализаций составило 2 172 (+15 за последние сутки).
Районы-лидеры по заболеваемости:
- Иркутск – 317,
- Ангарск – 69,
- Иркутский район – 59,
- Куйтунский район – 36,
- Слюдянский район – 15,
- Братск – 15.
За сутки в Приангарье умерли 18 заболевших, общее число умерших достигло 7 502.