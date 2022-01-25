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Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области бьет рекорды – 611 зараженных за сутки

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24 января 2022

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,44% больше, чем накануне (574), и максимум с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 166 354, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Количество госпитализаций составило 2 172 (+15 за последние сутки).

Районы-лидеры по заболеваемости:

  • Иркутск – 317,
  • Ангарск – 69,
  • Иркутский район – 59,
  • Куйтунский район – 36,
  • Слюдянский район – 15,
  • Братск – 15.

За сутки в Приангарье умерли 18 заболевших, общее число умерших достигло 7 502.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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