Дорогу Тайшет – Чуна – Братск отремонтируют в 2022 году

Работы пройдут на наиболее сложных участках. Первый – с 11 по 31 километр, второй – с 70 по 82 километр, их общая протяженность составляет 32 километра, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Сейчас разрабатывается проектная документация. По первому отрезку она будет готова к началу лета, по второму – к началу осени. Затем состоятся конкурсные процедуры и будут заключены контракты с подрядчиками. Работы планируется завершить в 2023 году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Ориентировочная стоимость работ на обоих участках составит около 800 миллионов рублей.

Планируется уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанести разметку и установить элементы безопасности – это дорожные знаки, остановки, ограждения. В дальнейшем планируется реконструкция 29,7 километров и ремонт восьми километров дороги.