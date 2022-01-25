Россияне рассказали, какие факторы влияют на карьерный рост

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) выяснил, какие факторы жители России считают важнейшими для продвижения по карьерной лестнице.

Более половины респондентов (54%) считают самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии. Еще 50% опрошенных отметили важность трудолюбия и усердия для повышения. Значимость высокого уровня компетенций указали 37% участников исследования, а хорошие отношения с начальством для карьерного развития выделили 34% респондентов. Пятерку лидеров факторов для карьерного роста замыкает мотивация работника – ее важность обозначили 33% опрошенных.

Влияние на карьерный рост регулярного повышения квалификации отметили 27% участников исследования. Чуть менее четверти респондентов (23%) также указали на значимость физического здоровья для повышения, а 22% опрошенных выделили важность хороших отношений с коллегами.

Индивидуально-психологические особенности личности считают важными для повышения 19% респондентов, а 16% выделили значимость профильного образования. Еще 14% опрошенных отметили фактор удачи для повышения, а 11% – инициативу работника.

Что, по вашему мнению, сильнее всего помогает карьере?