Размер рекомендованного семейного дохода для ипотеки вырос на 15,4% во второй половине 2021 года

Согласно исследованию (есть у SIA.RU) Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с июнем 2021 года на 15,4%, составив 90,2 тыс. руб. (в июне 2021 года – 78,2 тыс. руб.).
Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2021 г.
|
Дата
|
Доход семьи в месяц, тыс. руб.
|
Дата
|
Доход семьи в месяц, тыс. руб.
|
Динамика
|
июнь 2021
|
78,2
|
декабрь 2021
|
90,2
|
15,4%
В декабре 2021 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:
- Москве (185,5 тыс. руб.),
- Московской области (143,2 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (115,2 тыс. руб.),
- Ленинградской области (100,4 тыс. руб.),
- Ханты-Мансийском АО (91,0 тыс. руб.).
При этом наиболее серьезную динамику роста данного индикатора среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют:
- Краснодарский край (+25,7%),
- Вологодская область (+23,7%),
- Ставропольский край (+22,2%),
- Республика Татарстан (+21,3%),
- Волгоградская область (+20,2%).
В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с июня вырос на 9,9% и 9,2%. В то же время, снижение показателя в топ-30 регионов было зафиксировано только в Приморском крае (-3,0%).
«За 2021 год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В наибольшей степени на этот показатель повлияли рост ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья. Все это привело к удорожанию стоимости ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».
Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2021г. в 30 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов
|
|
Регион
|
Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита,
тыс. руб.
|
Динамика, %
|
июнь 2021
|
декабрь 2021
|
1
|
г. Москва
|
168,7
|
185,5
|
9,9%
|
2
|
Московская область
|
122,7
|
143,2
|
16,8%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
105,5
|
115,2
|
9,2%
|
4
|
Ленинградская область
|
91,3
|
100,4
|
10,0%
|
5
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
81,8
|
91,0
|
11,3%
|
6
|
Ставропольский край
|
74,4
|
90,8
|
22,2%
|
7
|
Приморский край
|
92,4
|
89,6
|
-3,0%
|
8
|
Краснодарский край
|
67,3
|
84,6
|
25,7%
|
9
|
Красноярский край
|
69,1
|
81,9
|
18,5%
|
10
|
Иркутская область
|
69,4
|
78,8
|
13,5%
|
11
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
64,6
|
78,3
|
21,3%
|
12
|
Саратовская область
|
65,4
|
77,9
|
19,3%
|
13
|
Омская область
|
66,5
|
76,0
|
14,3%
|
14
|
Новосибирская область
|
66,1
|
75,8
|
14,7%
|
15
|
Нижегородская область
|
69,6
|
75,7
|
8,7%
|
16
|
Волгоградская область
|
62,5
|
75,1
|
20,2%
|
17
|
Ростовская область
|
64,4
|
74,4
|
15,5%
|
18
|
Воронежская область
|
61,8
|
74,2
|
20,2%
|
19
|
Вологодская область
|
58,3
|
72,2
|
23,7%
|
20
|
Свердловская область
|
68,4
|
71,7
|
4,9%
|
21
|
Самарская область
|
63,4
|
71,1
|
12,1%
|
22
|
Республика Башкортостан
|
64,6
|
71,0
|
9,9%
|
23
|
Тюменская область
|
66,2
|
67,5
|
2,0%
|
24
|
Пермский край
|
58,6
|
67,3
|
14,8%
|
25
|
Кемеровская область - Кузбасс
|
56,7
|
66,2
|
16,6%
|
26
|
Оренбургская область
|
54,2
|
64,1
|
18,2%
|
27
|
Кировская область
|
55,8
|
63,5
|
13,7%
|
28
|
Удмуртская Республика
|
56,4
|
62,3
|
10,5%
|
29
|
Челябинская область
|
59,3
|
60,5
|
2,1%
|
30
|
Алтайский край
|
50,5
|
57,9
|
14,7%