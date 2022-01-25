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Размер рекомендованного семейного дохода для ипотеки вырос на 15,4% во второй половине 2021 года

Согласно исследованию (есть у SIA.RU) Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с июнем 2021 года на 15,4%, составив 90,2 тыс. руб. (в июне 2021 года – 78,2 тыс. руб.).

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2021 г.

Дата

Доход семьи в месяц, тыс. руб.

Дата

Доход семьи в месяц, тыс. руб.

Динамика

июнь 2021

78,2

декабрь 2021

90,2

15,4%
           

В декабре 2021 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:

  • Москве (185,5 тыс. руб.),
  • Московской области (143,2 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (115,2 тыс. руб.),
  • Ленинградской области (100,4 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (91,0 тыс. руб.).

При этом наиболее серьезную динамику роста данного индикатора среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют:

  • Краснодарский край (+25,7%),
  • Вологодская область (+23,7%),
  • Ставропольский край (+22,2%),
  • Республика Татарстан (+21,3%),
  • Волгоградская область (+20,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с июня вырос на 9,9% и 9,2%. В то же время, снижение показателя в топ-30 регионов было зафиксировано только в Приморском крае (-3,0%).

«За 2021 год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В наибольшей степени на этот показатель повлияли рост ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья. Все это привело к удорожанию стоимости ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2021г. в 30 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов

 

Регион

Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита,

тыс. руб.

Динамика, %

июнь 2021

декабрь 2021

1

г. Москва

168,7

185,5

9,9%

2

Московская область

122,7

143,2

16,8%

3

г. Санкт-Петербург

105,5

115,2

9,2%

4

Ленинградская область

91,3

100,4

10,0%

5

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

81,8

91,0

11,3%

6

Ставропольский край

74,4

90,8

22,2%

7

Приморский край

92,4

89,6

-3,0%

8

Краснодарский край

67,3

84,6

25,7%

9

Красноярский край

69,1

81,9

18,5%

10

Иркутская область

69,4

78,8

13,5%

11

Республика Татарстан (Татарстан)

64,6

78,3

21,3%

12

Саратовская область

65,4

77,9

19,3%

13

Омская область

66,5

76,0

14,3%

14

Новосибирская область

66,1

75,8

14,7%

15

Нижегородская область

69,6

75,7

8,7%

16

Волгоградская область

62,5

75,1

20,2%

17

Ростовская область

64,4

74,4

15,5%

18

Воронежская область

61,8

74,2

20,2%

19

Вологодская область

58,3

72,2

23,7%

20

Свердловская область

68,4

71,7

4,9%

21

Самарская область

63,4

71,1

12,1%

22

Республика Башкортостан

64,6

71,0

9,9%

23

Тюменская область

66,2

67,5

2,0%

24

Пермский край

58,6

67,3

14,8%

25

Кемеровская область - Кузбасс

56,7

66,2

16,6%

26

Оренбургская область

54,2

64,1

18,2%

27

Кировская область

55,8

63,5

13,7%

28

Удмуртская Республика

56,4

62,3

10,5%

29

Челябинская область

59,3

60,5

2,1%

30

Алтайский край

50,5

57,9

14,7%
           

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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