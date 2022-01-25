Размер рекомендованного семейного дохода для ипотеки вырос на 15,4% во второй половине 2021 года

Согласно исследованию (есть у SIA.RU) Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с июнем 2021 года на 15,4%, составив 90,2 тыс. руб. (в июне 2021 года – 78,2 тыс. руб.).

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2021 г.

Дата Доход семьи в месяц, тыс. руб. Дата Доход семьи в месяц, тыс. руб. Динамика июнь 2021 78,2 декабрь 2021 90,2 15,4%

В декабре 2021 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:

Москве (185,5 тыс. руб.),

Московской области (143,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (115,2 тыс. руб.),

Ленинградской области (100,4 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (91,0 тыс. руб.).

При этом наиболее серьезную динамику роста данного индикатора среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют:

Краснодарский край (+25,7%),

Вологодская область (+23,7%),

Ставропольский край (+22,2%),

Республика Татарстан (+21,3%),

Волгоградская область (+20,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с июня вырос на 9,9% и 9,2%. В то же время, снижение показателя в топ-30 регионов было зафиксировано только в Приморском крае (-3,0%).

«За 2021 год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В наибольшей степени на этот показатель повлияли рост ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья. Все это привело к удорожанию стоимости ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2021г. в 30 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов