«Снижение еще возможно». Эксперты – о подешевевших российских активах

Российский рынок день за днём обновляет минимумы на фоне роста геополитической напряженности. Кроме того, давление на рынок оказывает ухудшение ситуации на других рынках. Глобальные инвесторы испытывают все большие опасения по поводу предстоящего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков. Где поддержка у российского рынка? Стоит ли покупать весьма подешевевшие российские активы? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

Евгений Богатырёв, представитель “Открытие Инвестиции” в Иркутске:

– Российские акции продолжают падать на фоне дальнейшего обострения России и блока НАТО, а также коррекции мировых рынков, вызванной тем, что мировые центробанки вызвались жестко бороться с инфляцией. В такие периоды, как сейчас, сложно искать уровни поддержки, точки входа, сложно угадать, где дно. Мы по-прежнему считаем, что это временное явление, сейчас рынком управляют эмоции.

Сергей Малых, представитель компании “Атон” в Иркутске:

– Российские акции продолжают снижаться, закладывая в стоимость дальнейшие риски геополитики и риски эскалации. Понятно, что с каждым днем они интереснее и всё более привлекательны, чтобы купить их на текущих уровнях. На мой взгляд, это сейчас рискованно делать, пока не будет поворотной точки в эскалации. Смотрите, ситуация может развиваться очень по-разному. Если действительно будут военные действия, будет ухудшение экономической ситуации, тех дивидендов, ради которых туда многие заходят, там их просто может не быть. В текущий момент, это кажется невообразимым, но реально ситуация может развиваться по-другому. По индексу ММВБ текущий уровень поддержки в районе 3000. Если появится хоть какой-то положительный лучик в геополитике, то естественно активы очень интересны, тогда произойдет стремительный разворот.

Роман Зеленин, инвестиционный консультант «БКС Инвестиции»:

– Индекс ММВБ вчера показал значительное снижение и похоже, что двигается к своему уровню поддержки в 3000 пунктов. Таким образом, снижение еще возможно на 5-7%. Доллар США обновил исторический максимум за последние годы и показал значение 79,5 рублей. Похоже, что там находится значительное сопротивление для доллара, потому что на этом уровне начались большие распродажи. Возможно, включился мегарегулятор. Товарные рынки оказывают поддержку фондовым рынкам, но за счет сохранения внешней напряженности вокруг границ России и Украины, Европы и России, возможно, падение еще не прекратилось.