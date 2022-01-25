«Компьютериада – 2022» стартовала в Иркутске

Мероприятия прошло в режиме видеоконференцсвязи, рассказали SIA.RU в мэрии.

На фестивале состоится 49 конкурсов в сфере информационных технологий. В них могут принять участие воспитанники детских садов, школьники и даже их родители, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, а также все желающие попробовать свои силы в области IT-технологий.

Всего заявки на участие подали около 3 тысяч человек. Это жители не только Иркутска, но и других городов региона.

– Участники «Иркутской копмьютериады» на неделю погружаются в особенную атмосферу, где все говорят на «цифровом языке». Уже сегодня проходят испытания на базе лицея №1, а также в высших учебных заведениях города, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Фестиваль ежегодно собирает web-мастеров, программистов, юных фото- и видеорепортеров, пользователей социальных сетей и интернета. В программу входят конкурсные испытания по таким направлениям, как компьютерные сети, офисные технологии, web-дизайн, анимация, фото-, видеоконкурсы, программирование, компьютерная графика, дистанционные технологии, дополненная реальность, конструирование в системах автоматизированного проектирования.

Учредитель фестиваля – департамент образования администрации города Иркутска. Подготовкой и проведением занимаются специалисты информационно-методического центра развития образования и лицея №1. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте мероприятия.