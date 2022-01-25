Кампус, графити и Дом молодежи – студенты и губернатор провели Открытый диалог

Использовать фасады домов при капремонте для размещения граффити к юбилею Иркутской области, предложили студенты на встрече губернатору Иркутской области Игорю Кобзев в День российского студенчества, 25 января. Он пообещал доработать идею совместно с региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.

Во время Открытого диалога со студентами он сообщил, что в этом году планируется завершить процедуры по выкупу помещений для Дома молодежи в Иркутске.

Кроме того, по его словам, в настоящее время идет подготовка документации для участия Иркутской области в федеральном конкурсе на создание студенческого кампуса международного уровня.

Он уверен, что появление в регионе такого крупного объекта повысит престиж обучения в Приангарье, привлечет больше молодежи в Иркутскую область и в целом будет способствовать ее развитию.