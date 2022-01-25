Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Москве

Банк Уралсиб открыл в Москве Центр малого бизнеса – по адресу ул. Большая Серпуховская 31 к. 1. Это первый офис в сети центров малого бизнеса Уралсиба, оборудованный кассовым узлом, что позволяет обслуживать клиентов в формате полноценного дополнительного офиса.

В церемонии открытия Центра приняли участие заместитель руководителя департамента по развитию продаж Банка Уралсиб Альфия Абсалямова, начальник управления региональной сети малого бизнеса Галина Грачева, управляющий директор, руководитель дирекции по развитию продаж в Московской территориальной дирекции Юлия Евдокимова.

«Основной задачей центра станет увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса в Московском регионе, увеличение кредитного портфеля, развитие долгосрочных отношений с предпринимателями», – отметила Альфия Абсалямова.

На обслуживание клиентов малого бизнеса отделение банка на Большой Серпуховской полностью перешло еще осенью 2021 года – в пилотном режиме. К концу четвертого квартала пилотный формат показал свою эффективность, после чего офис стал работать в официальном статусе Центра малого бизнеса.

«Создание сети Центров малого бизнеса – это большая веха в развитии бизнеса Банка Уралсиб. Этот формат, впервые внедренный в сети в 2021 году, поступательно масштабируется на всю страну. Офис на Серпуховской отличает то, что он осуществляет полный перечень услуг и операций для малого бизнеса, включая кассовые операции. Для банка это – новый этап реализации стратегии развития сети центров по обслуживанию малого бизнеса», – поделилась Альфия Абсалямова.

«Новый формат работы позволит нашим клиентам-предпринимателям более эффективно развивать свой бизнес и достигать высоких финансовых результатов. За реализацией этого проекта стоит большой труд команды. Сегодня она состоит из клиентских менеджеров, операционистов по обслуживанию юридических лиц, директора по премиальному обслуживанию клиентов малого бизнеса, главного клиентского менеджера по кредитованию малого бизнеса, руководителя направления по развитию гарантийного бизнеса. В будущем планируется ввести в штат кредитных менеджеров», – сообщила Галина Грачева.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (по данным «Эксперт РА»).