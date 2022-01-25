Держатели "Миров" от Примсоцбанка получат 10% кэшбэка за покупки в ESTEL

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка за покупки на сайте estelstore.pro. Акция действует с 16 января по 20 июля 2022 года.



Для этого потребуется:



• Зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• Оплатить любые товары на сайте ESTEL. Кэшбэк не начисляется при выборе способа покупки «Оплата по QR-коду»;

• Кэшбэк будет начислен на Вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Организатор акции — ООО «Эстель Центр». ОГРН: 1097746579017. Юридический адрес: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 2 стр. 4, +7 (495) 981-92-94.