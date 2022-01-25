Райффайзен Банк рассказал о критериях выбора кредита у россиян

Для россиян при выборе кредита размер ежемесячного платежа оказался более значимым фактором, чем уровень процентной ставки или стоимость финансовой защиты. К таким выводам пришли в Райффайзен Банке в результате конджоинт анализа1, который строился на опросах более 1 200 человек.

Сумма, которую предстоит платить по займу каждый месяц, важна для 42% россиян. На годовую ставку больше смотрят 34%. А размер финансовой защиты критичен лишь для 13% опрошенных. Среди других факторов, на которые обращают внимания потенциальные заёмщики — возможность получить кредитные каникулы (6%), наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит (3%), возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии (1%) и возможность получить кредитную карту в подарок (1%).

«Решение далеко не всех насущных вопросов можно отложить до поры, когда ставки по кредитам на рынке снова пойдут вниз. В текущих условиях мы рады предложить выгодный способ быстро получить необходимую сумму на ремонт или оплату обучения. Фиксированная ставка позволяет выбрать любой размер и срок займа, сохраняя при этом комфортный уровень ежемесячного платежа, — говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — Для наших клиентов также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца, что всегда приятно.

Ранее Райффайзен Банк объявлял, что сохраняет фиксированную ставку — 5,99% — на потребительский кредит и на рефинансирование до конца января. Предложение актуально при оформлении финансовой защиты. Подробности предложения можно узнать на сайте.