Россельхозбанк и Правительство Пермского края обсудили приоритетные направления сотрудничества

В Перми состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова, заместителя председателя Правительства - министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова и министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова.

Стороны обсудили уровень взаимодействия, а также обозначили задачи, которым предстоит уделить особое внимание. В частности, речь шла о программе развития филиальной сети РСХБ в Пермском крае и доступности услуг банка на сельских территориях, развитии фермерства и поддержке экспортеров продукции АПК. Участники встречи обсудили успешное исполнение дорожной карты развития сотрудничества, в рамках которого продолжается работа над крупными проектами в молочном животноводстве.

Денис Константинов выразил заинтересованность банка в расширении сотрудничества с предприятиями из других приоритетных отраслей экономики региона, а также с бюджетными организациями.

«Сейчас мы формируем стратегию развития банка в Пермском крае. Планируем открывать новые офисы, развивать цифровые сервисы и в целом повышать доступность финансовых услуг для населения региона. Важным шагом будет увеличение команды уполномоченных представителей РСХБ, которые будут оказывать банковские услуги в отдаленных районах края», – отметил Денис Константинов.

«Сотрудничество с Россельхозбанком необходимо для развития АПК региона. В ходе встречи мы запланировали совместную работу по привлечению инвесторов в отрасль и обсудили планы развития банка в Пермском крае», – сказал Павел Носков.

Россельхозбанк в 2021 году уже реализовал ряд общественно значимых проектов в Прикамье: в крае запущена «Школа фермера», и уже 22 выпускника получили дипломы государственного образца, студенты Пермского ГАТУ получают именные стипендии от РСХБ. Банк участвовал в разработке стратегии развития АПК края на ближайшие 5 лет и поддержал учреждение Пермского отделения ассоциации фермеров «Народный фермер».