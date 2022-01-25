Россельхозбанк и Свердловская область договорились расширять сотрудничество

Свердловская область наращивает сотрудничество с Россельхозбанком в сфере агропромышленного комплекса. Детали взаимодействия обсудили на встрече первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Топ-менеджер РСХБ сказал, что банк готов увеличить объемы финансирования агропромышленного сектора Свердловской области, участвуя в крупных ключевых инвестиционных проектах и поддерживая небольшие предприятия. Сейчас клиентами Россельхозбанка являются 250 крестьянско-фермерских хозяйств и более 130 крупных корпоративных клиентов региона.

«Сельское хозяйство Свердловской области развивается активными темпами, и этому способствует комплексность подхода Правительства Свердловской области к задаче. Мы как опорный банк АПК знаем, насколько сложен труд агрария, поэтому для нас поддержка сельского хозяйства в регионе – приоритет. Мы удвоили кредитование сезонных работ в области. При поддержке правительства области и министерства АПК мы успешно реализовали образовательный проект «Школа фермера», благодаря которому профильное образование получили 45 фермеров», – отметил Денис Константинов.

Заместитель губернатора Свердловской области подчеркнул, что сейчас приоритетное внимание уделяется устойчивому развитию агропромышленного комплекса, созданию рабочих мест, приобретению современной сельхозтехники, поддержке частных и фермерских хозяйств.

«Агропромышленный комплекс нашего региона показывает хорошие результаты. Мы намерены сохранять позитивную динамику. У нас реализуются масштабные инвестиционные проекты с участием государственных и областных средств, и здесь очень важно, чтобы у аграриев была возможность оперативного и доступного кредитования. Здесь мы рассчитываем на вашу поддержку. Особенно это актуально в преддверии весенних полевых работ», – сказал Алексей Шмыков.

На встрече также присутствовали министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев и директор филиала Россельхозбанка в Свердловской области Татьяна Шилова.