Николай Дмитриев назначен ректором ИрГАУ

Николай Дмитриев назначен ректором ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского». Соответствующий приказ подписала заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Гатагова 25 января.

Николай Дмитриев исполнял обязанности ректора Иркутского ГАУ с сентября 2020 года. За время его руководства в университете был создан Центр дополнительного и заочного обучения, открыты новые учебные фирменные классы с ведущими производителями современного оборудования и техники мирового уровня: Минский тракторный завод (Белоруссия), ООО Энергосберегающие системы WOLF (Германия), NEW HOLLAND в России (США). В 2021 году Иркутский ГАУ выиграл и реализовал проект Эразмус+ европейской комиссии, оборудован и открыт фирменный класс.

В прошлом году на базе производственного отдела учебно-научного производственного подразделения вуза «Оекское» создан селекционно-семеноводческий центр по производству семян высших репродукций зерновых культур, многолетних трав и картофеля.

Для совершенствования научной деятельности создан Научно-испытательный центр, включающий четыре лаборатории: микроклонального размножения растений, анализа почвы, качества зерна, анализа и качества кормов. В настоящее время в помещении Центра завершается ремонт, приобретается необходимое оборудование, формируется штат научных сотрудников. Открытие Центра запланировано на первый квартал 2022 года.

Совместно с Иркутским региональным отделением АО «Россельхозбанк» и министерством сельского хозяйства Иркутской области в университете в прошлом году впервые в регионе был реализован федеральный образовательный проект «Школа фермера», направленный на дополнительное образование начинающих фермеров и тех, кто уже реализует свои проекты в сфере сельского хозяйства. Бесплатное обучение прошли 25 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства, Дмитриев Николай Николаевич родился в 1962 году в посёлке Залари Иркутской области. В 1984 году с отличием окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного института по специальности «Агроном». Доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

С 1984 по 1993 года, а также с 2001 по 2008 годы работал в Иркутском ГАУ. Прошёл трудовой путь от ассистента до заведующего кафедрой физиологии растений, микробиологии и агрохимии агрономического факультета.

С 2008 по 2016 годы возглавлял ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАСХН.

С ноября 2016 года по июль 2020 года работал в должности заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области.

В сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного аграрного университета.