В России рекордный прирост заболевших – 67 809 человек

Число заразившихся коронавирусом в России на 25 января увеличилось на рекордные 67 809 человек за последние сутки, до 11 241 100, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа заболевших по итогам последних суток ускорился на 4,1% относительно уровня предыдущего дня (было +65 109).

Количество выздоровевших на 25 января увеличилось на 26 204 человек до 10 071 700 человек. Количество умерших выросло на 681 человек за последние 24 часа и достигло 327 448 человек.

Ранее Роспотребнадзор предложил работодателям тестировать на COVID-19 два раза в неделю, сообщают “Ведомости”. Бизнес опасается, что это приведет к увеличению расходов.