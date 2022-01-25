Объем госфинансирования на инфраструктуру Байкальска оценили в 20-25 млрд рублей

Старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Иркутске 25 января сообщил, что объем госфинансирования на дополнительные мероприятия мастер-плана развития Байкальска оценивается в 20-25 млрд рублей.

«Дополнительного финансирования мы запрашиваем на город от 20 до 25 млрд рублей в зависимости от того, какие программы будут согласованы. Это там даст нам возможность привлечь более 100 млрд рублей частных инвестиций», – сказал Григоров и добавил, что деньги необходимы на создание или модернизацию инфраструктуры города.

Мэр же Байкальска Василий Темгеневский уточнил, что под модернизацией инфраструктуры подразумевается создание сетевого хозяйства, дорожной сети, очистных сооружений и нового городского теплоисточника, использующего в качестве топлива древесные пелллеты.