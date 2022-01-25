Усольчанин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы спасти деньги от аферистов

Мошенники убедили 43-летнего жителя города Усолья-Сибирского Иркутской области взять 400 тысяч рублей в кредит, чтобы спасти эти средства от аферистов, сообщает региональная полиция.

Установлено, что мужчине поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка. В телефонном разговоре обманщица сообщила о заявке на оформление кредита. Мужчина, опроверг эту информацию.

«Через несколько минут усольчанину вновь позвонили с якобы того же банка и заверили, что кредит уже одобрен. Злоумышленники убеждали потерпевшего, что на его денежные средства покушаются мошенники и для сохранности их необходимо перевести на безопасный счет. Мужчина объяснил, что у него в наличии нет столько денежных средств, на что ему предложили взять онлайн-кредит», – рассказали правоохранители.

Усольчанин, доверившись мошенникам, согласился и оформил займ на 500 тысяч рублей, 100 тысяч из которых сразу сняли за страхование кредита. Под руководством неустановленного мужчины, потерпевший перевел 300 тысяч рублей на неизвестный банковский счет, после чего лжебанкир закончил диалог.

Позже, засомневавшись в своих действиях, мужчина позвонил на «горячую линию» банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.