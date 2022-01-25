Многодетная мать и ее 3-летний сын погибли на пожаре в Тулуне, возбуждено уголовное дело

Пожар произошел сегодня утром в жилом доме на улице Корчагина в городе Тулуне Иркутской области, в результате возгорания погибли 38-летняя многодетная мать и ее 3-летний сын, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.
Установлено, что погибшая женщина ранее была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на профилактическом учете в полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.