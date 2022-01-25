Многодетная мать и ее 3-летний сын погибли на пожаре в Тулуне, возбуждено уголовное дело

Пожар произошел сегодня утром в жилом доме на улице Корчагина в городе Тулуне Иркутской области, в результате возгорания погибли 38-летняя многодетная мать и ее 3-летний сын, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Фото СУ СКР по Иркутской области

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Установлено, что погибшая женщина ранее была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на профилактическом учете в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.