Рубль укрепляется

Рубль умеренно укрепляется на торгах во вторник. Глобальные инвесторы сумели перебороть страх предстоящего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков. В преддверии заседания ФРС в среду многие надеются, что американский регулятор смягчит риторику на фоне слабости рисковых активов.

Кроме того, накал страстей на геополитическом фронте спал и появилась надежда, что удастся избежать реализации наихудшего сценария в противостоянии России и Запада.

С технической точки зрения, вчера пара USD/RUB не смогла достичь психологически важного уровня 80 руб., развернувшись вниз от значения 79,5 руб. Тем не менее вероятность еще одной попытки пробить «круглый» уровень высока.