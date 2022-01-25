Новости

Пропавшие из детского сада в Саянске дети ушли в магазин со сладостями

Экстренное совещание в Саянске провел мэр города Олег Боровский с руководителями дошкольных учреждений и управления образования из-за самовольного ухода детей из детского сада, говорится на сайте администрации.

Установлено, что четверо воспитанников детсада №25 «Василек» решили самостоятельно покинуть дошкольное учреждение, чтобы сходить в магазин за сладостями. У одного из детей были карманные деньги, остальные ребята составили ему компанию.

«В то время, когда воспитатель помогала раздеться детям, вернувшимся с прогулки, четверо воспитанников спрятались за угол здания и покинули территорию сада. В течение сорока минут дети были найдены сотрудниками детского сада и возвращены в дошкольное учреждение», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании