Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 субъектах РФ – Попова

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве сообщила, что в настоящее время в период пятой волны отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 83 субъектов РФ, сообщается на сайте кабмина.

«По итогам третьей недели в разрезе отдельных регионов рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах, и только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение – это Амурская область и Сахалинская область. Но вместе с тем развитие эпидситуации говорит о том, что и здесь буквально на следующей неделе ожидается рост, и коллеги готовятся к нему», – сказала она.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также добавил, что отмечается и рост госпитализаций – в 48 субъектах Российской Федерации.