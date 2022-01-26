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Названы возрастные категории, представители которых чаще болеют ковидом в пятую волну

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации на заседании президиума координационного совета при правительстве страны назвала возрастные категории, представители которых чаще заражаются коронавирусом в период пятой волны, следует из данных на сайте кабмина.

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15–17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет – самая активная высококонтактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эпидситуацию», – сказала она.

В целом рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, однако минимальный – среди лиц в возрасте 65 лет и старше.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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