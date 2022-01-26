Еn+ Group подарит жителям Тулуна и Черемхова новые культурные объекты

Производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии установит к юбилею городов Тулун и Черемхово скульптурные композиции, прославляющие труд шахтеров и горняков. Этот подарок жителям энергохолдинг сделал в рамках программы инфраструктурного развития регионов, которая является неотъемлемой частью ESG – стратегии Группы, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Так, в год 105-летия со дня присвоения Черемхову статуса города возле здания Черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина установят скульптурную композицию «Три шахтера». Новый культурный объект символизирует вклад шахтеров в создание энергетической базы для развития производства в Приангарье и других регионах страны. Перед установкой малых архитектурных форм обновят и сквер: заменят асфальтовое покрытие и освещение.

К 95-летию Тулуна компания Еn+ Group заменит въездную стелу в микрорайон Угольщиков, также профинансирует установку в Тулуне скульптуры горнякам, выложит новый асфальт и бордюры перед композициями. В данный момент в архитектурном отделе администрации идёт разработка макета, отражающего сложность и ответственность работы горного инженера и одновременно символизирующего ценность и преемственность труда. Всего на установку малых архитектурных форм Еn+ Group направит более 10 миллионов рублей.

Юрий Карих, мэр Тулуна:

– За скульптурой горняка планируется фоном в виде барельефа сделать главные атрибуты угледобычи на тулунских разрезах – роторные и шагающие экскаваторы.

Вадим Семенов, мэр Черемхова:

– В ноябре прошлого года демонтировали установленную тринадцать лет назад композицию «Шахтеры». Теперь она находится у въезда в город рядом со стелой. В марте этого года начнется подготовка основания под новую композицию и уже в августе, к Дню шахтера и Дню города, мы планируем ее торжественно открыть.

Евгений Мастернак, генеральный директор компании «Востсибуголь»:

– В прошлом году Еn+ Group запустил новую программу развития социальной инфраструктуры в регионах присутствия. В дорожной карте проекта не только строительство жилого фонда, дошкольных и школьных образовательных учреждений, медицинских и спортивных центров, но и создание условий для сохранения и трансляции культурных ценностей, системы, стимулирующей творческий потенциал жителей. Установка скульптур также вошла в данный проект наряду с другими предложениями Рабочих советов Востсибугля.

En+ Group уделяет большое внимание развитию территориального брендинга и современного искусства. Так, летом 2021 года компания совместно с крупнейшим в мире музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна, Музеем Виктории и Альберта, представила арт-объект «Между небом и лесом» из низкоуглеродного алюминия. Создание скульптуры посвятили всемирному климатическому форуму COP26.