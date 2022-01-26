Квартира из Иркутска попала в топ самых дорогих квартир в аренду

В столице России предложение по аренде с ценником 0,5-1,0 млн рублей за месяц проживания распространено довольно широко.

Сейчас на рынке находятся несколько сотен таких объектов. По сибирским же меркам высокобюджетными считаются лоты, которые сдаются за 40-50 тыс. рублей. В Новосибирске их насчитывается около 250, в других крупных городах СФО (Красноярск, Иркутск, Омск, Томск) экспозиция измеряется десятками квартир. Кроме того, эксперты Циан выявили (исследование есть у SIA.RU) еще несколько пунктов, где встречаются лоты подобной ценовой категории – это Норильск, Дудинка, Барнаул, Кемерово и горнолыжный курорт Шерегеш.

1 место. Новосибирск

350 тыс. рублей в месяц / 292,0 кв. м

Улица Максима Горького

По уровню цен на съемное жилье в масштабах всей Сибири лидирует микрорайон Депутатский в центре Новосибирска. Посреди этой локации в 2002 году был построен монолитный семиэтажный дом, оснащенный системой круглосуточного видеонаблюдения. Здесь к долгосрочной аренде подготовлена двухуровневая квартира с эксклюзивной отделкой. В 292 кв. м «запакованы» гостиная, столовая, большая кухня, три спальни, три санузла, кабинет и две лоджии. На объект установлен вполне «московский» прайс – 350 тыс. рублей за месяц проживания.

2 место. Красноярск

150 тыс. рублей в месяц / 130,0 кв. м

Улица Менжинского

Несмотря на статус миллионника и наличие развитого жилищного рынка, Красноярск не может конкурировать с Новосибирском в плане арендных ставок. Местный рекорд – 150 тыс. рублей. Именно столько требуется заплатить за съем четырехкомнатной квартиры (130 кв. м) в кирпичном доме по улице Менжинского.

3 место. Томск

145 тыс. рублей в месяц / 160,1 кв. м

Улица Вершинина

Томский чемпион – пятикомнатная квартира площадью 160,1 кв. м в доме у Игуменского парка. Заявленная ставка в 145 тыс. рублей обусловлена наличием камина, джакузи, теплых полов, комплекта итальянской мебели и мрамора в подъезде.

4 место. Омск

130 тыс. рублей в месяц / 175,0 кв. м

Улица Красина

В Омске в шаговой доступности от набережной Иртыша, офиса областного правительства и Выставочного сквера стоит семиэтажный дом 2006 года постройки. По этому адресу доступна видовая двухуровневая квартира с габаритами в 175 кв. м. По мнению собственника, объект вполне достоин того, чтобы запросить за его аренду 130 тыс. рублей.

5 место. Иркутск

110 тыс. рублей в месяц / 100,0 кв. м

ЖК «Центральный парк»

В иркутском жилом комплексе «Центральный парк» можно снять трехкомнатную (гостиная, две спальни) квартиру площадью 100 кв. м. При ее отделке использовались натуральные материалы. За последние полгода арендный чек юнита повышался дважды. Сейчас он равен 110 тыс. рублей за месяц проживания.

6 место. Норильск (Красноярский край)

100 тыс. рублей в месяц / 76,0 кв. м

Улица Первопроходцев

Максимальный арендный прайс для Заполярья – 100 тыс. рублей – фиксируется в девятиэтажном доме по улице Первопроходцев (норильский район Талнах). Обладая этой суммой, можно поселиться в четырехкомнатной квартире площадью 76 кв. м.

7 место. Кемерово

70 тыс. рублей в месяц / 90,0 кв. м

Красная улица

В самом центре Кемерово (в 400 м от «нулевого километра», административного квартала и комплекса университетских корпусов) встречаются предложения по аренде с ценником в 70 тыс. рублей. Такой ежемесячный доход рассчитывает получать хозяин двухкомнатной квартиры площадью 90,0 кв. м.

8 место. Барнаул

70 тыс. рублей в месяц / 136,0 кв. м

Змеиногорский тракт

Трехкомнатный юнит с габаритами в 136 кв. м из барнаульской 16-этажки сдается за 70 тыс. рублей в месяц – объект расположен у самой кромки знаменитого ленточного бора. Поблизости базируется инфраструктура горнолыжного комплекса «Авальман».

9 место. Дудинка (Красноярский край)

45 тыс. рублей в месяц / 40,0 кв. м

Улица Матросова

Маленькая Дудинка (чуть более 20 тыс. жителей), известная своим крупнейшим в Сибири морским портом, закрепилась в арендном рейтинге на девятой строчке. Снять качественное жилье в городе весьма затруднительно. Поэтому цены держатся на высоком уровне. Так, за месяц проживания в однокомнатной квартире площадью 40 кв. м нужно отдать 45 тыс. рублей.

10 место. Шерегеш (Кемеровская область)

40 тыс. рублей в месяц / 40,0 кв. м

Улица Дзержинского

Шерегеш, расположенный к юго-востоку от Новокузнецка, – едва ли не главный бренд горнолыжного туризма в азиатской части РФ. Этим обстоятельством обусловлена дороговизна арендной недвижимости в окружающей локации. Съем компактной (40 кв. м) двухкомнатной квартиры обойдется в 40 тыс. рублей ежемесячно.