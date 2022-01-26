Треть россиян передумали брать ипотеку в 2022 году

Их насторожили высокие ипотечные ставки и цены на недвижимость, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Online-Ipoteka.

«В 2022 году более трети россиян отложили оформление ипотечного кредита. Согласно данным опроса, 34% респондентов планировали взять ипотеку, но отложили решение. Около 18% опрошенных изначально собирались купить жилье в кредит, но отказались от этих планов. Намерение получить в текущем году ипотечный кредит сохраняют 27% опрошенных, 21% участников исследования вообще не имели таких планов», – отмечают эксперты платформы.

Почти половину (47%) респондентов, которые отложили ипотечные планы, смущает повышение процентных ставок по кредитам на покупку жилья. 29% участников опроса из данной группы не устраивают цены на недвижимость.