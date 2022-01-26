Названы препараты для лечения омикрона

При лечении «омикрона» эффективны восемь противовирусных препаратов, сообщает РИА Новости.

При лечении омикрона оказались эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса.

Изучение клеточных культур показало, что омикрон остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Ученые также назвали причину, почему пациенты, зараженные омикроном, реже страдают от тяжелых форм заболевания. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.