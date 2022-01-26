«Слата» рассказала о планах на 2022 год

В 2021 году ГК «Слата» увеличила сеть дискаунтеров «ХлебСоль» на 20% и запустила тестовые магазины «Мини» в формате convenience store в Иркутске. В 2022 году компания сбавит темпы прироста сети и сосредоточится на эффективности бизнес-процессов, сообщил Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль.

Пандемия стимулирует ритейл развивать экономичные форматы

Компания «Слата» 20 лет развивает формат супермаркета «Слата», но решение по созданию семь лет назад сети мягких дискаунтеров «ХлебСоль» было как нельзя кстати, говорит Ярослав Шиллер.

– Уже тогда, в 2014 году, мы заходили на очередной виток спада экономики и роста цен, а пандемия уже второй год стимулирует весь ритейл активно развивать экономичный формат дискаунтеров, и эта волна будет только нарастать, потому как именно он показывает устойчивые показатели по посещаемости и продажам в нынешнее время. Мы старательно насыщали дискаунтерами Иркутскую область и Забайкальский край последние три года, так, в 2021 году мы приросли еще на 20%. И сегодня сеть «ХлебСоль» представлена 286 универсамами в 55 городах и населенных пунктах.

Открывать новые «МИНИ» форматы

Осенью 2021 года «Слата» запустила в тестовом режиме новый формат магазина.

– «МИНИ» - convenience store. Площадь такого магазина около 100 кв. м., ассортимент небольшой, около 1000 товарных позиций, способный закрыть все базовые потребности. Далее мы будем улучшать сервисы, качество обслуживания, расширять торговые предложения, искать то, что нужно именно нашему покупателю, – делится планами Ярослав Шиллер.

Работать с местными производителями

Два года назад компания стала тестировать проект «Местные производители» в сети супермаркетов «Слата».

– Он показал нам, что это та ниша, которую в нашем регионе можно и нужно развивать. Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, шанс стать узнаваемыми и востребованными, а для покупателей - широкий выбор качественных местных товаров. Важно, что мы облегчили условия для вхождения в сеть. Например, можно начать поставку всего с одного-двух магазинов. Кроме того, помогаем компаниям с проверкой качества товаров и продвижением, – уверенно заявляет топ-менеджер «Слаты».

Решать сложные логистические задачи и сдерживать цены

В 2022 году компания намерена больше внимания уделить вопросам поставок, ведь в пандемию многие цепочки были нарушены, рассказывает Ярослав Шиллер

– Если говорить об экономической эффективности, то отмечу, что многие годы менеджеры учились правильному управлению цепочками поставок в сети, минимальному товарному запасу, правильной и быстрой оборачиваемости и тд. Сейчас, в ситуации ограниченных и сдерживающих условий пандемии, когда товара может просто не быть, то нужно уже по-другому и думать, и решать. На сегодняшний день ритейлу приходится формировать длинные запасы товара. Разорванные цепочки поставок и те проблемы, которые сложились на текущий момент у производителей – это и удорожание сырьевой, и кормовой баз, существенный рост цены на тару и упаковку, транспортные расходы и иные факторы, - все это привело к ощутимому удорожанию конечного продукта. И, если на ряде рынков пока может быть стихийный ажиотаж, то в будущем мы придем и к падению спроса, и к дефициту на ряд предложений. Все это влияет на экономическую эффективность любой компании и, безусловно, на стоимость продуктовой корзины для покупателей. Но мы работаем для покупателя, поэтому сконцентрированы на том, чтобы использовать любую возможность, чтобы сдерживать рост цен в рамках сетей с сохранением привычных услуг и сервисов для покупателя.

Работать над внутренней эффективностью

– Если говорить в целом, о планах компании «Слата» на 2022 год, то после активной политики развития сети дискаунтеров «ХлебСоль» в Забайкальском крае и Иркутской области, а это +20% прироста год к году, на 2022 год мы приняли решение, в первую очередь, направленное на улучшение эффективности бизнеса – в операционных, логистических и в коммерческих процессах. При этом динамика роста сети будет снижена, но мы насытим до максимума регионы присутствия, – резюмирует Ярослав Шиллер.

Справка:

На конец 2021 года в состав ГК «Слата» входит 80 супермаркетов «Слата», 2 convenience store «Мини», 286 дискаунтеров «ХлебСоль».