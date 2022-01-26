39% иркутян стали меньше следить за своим внешним видом на удаленке

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди работников и соискателей из Иркутской области, чтобы выяснить, как изменил их образ жизни удаленный формат занятости.

39% респондентов из Иркутской области на удаленке стали меньше следить за собой (в среднем по стране эта цифра еще выше – 46%). Причем среди мужчин и женщин доля таких ответов почти не отличается – 47% и 46% соответственно.

25% опрошенных, наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой (21% среди мужчин и 26% среди женщин). Еще 36% считают, что их внешний вид никак не изменился. Те, кто стал меньше следить за собой на удаленке, чаще встречаются среди ИТ-специалистов (53%) и маркетологов (51%). Более внимательными к своему внешнему виду стали административный персонал (34%) и банковские работники (30%).

Больше половины (58%) обычно работают из дома в неформальной домашней одежде, 31% – в повседневной одежде, 8% – в пижаме или халате. 2% обычно надевают офисный верх и домашний низ, и никто из опрошенных иркутян не работает дома в офисной одежде.

Неформальный стиль чаще выбирают работники продаж (61%), маркетологи и банковские служащие (по 60%), повседневную одежду – высший менеджмент (38%). В пижаме чаще других работают представители медиа и искусства, а те, кто совмещает офисный верх и домашний низ, обычно встречаются среди высшего менеджмента (13%).