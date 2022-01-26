«Открытие Капитал» предоставил мезонинное финансирование «Сатурн – Управление активами»

«Открытие Капитал» реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования с ООО «Сатурн – Управление активами» по приобретению 37 объектов коммерческой недвижимости, рассказали SIA.RU в банке.

Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. «Открытие Капитал» планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО «Сатурн – Управление активами».

Генеральный директор «Открытие капитала», вице-президента банка «Открытие» Тимур Хамраев: «Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью».

«Для нас сотрудничество с банком «Открытие» важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости», – комментирует Михаил Князев, генеральный директор «Сатурн – Управление активами».