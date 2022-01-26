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Централизованную систему водоснабжения строят в Бохане

Новая система водоснабжения в Бохане позволит обеспечить чистой водой 5 тысячам человек, рассказали SIA.RU в администрации области.

Объект будет готов в ноябре 2023 года.

–  Подрядчик уже доставляет материалы, оборудование и спецтехнику, формирует бригады. Земляные работы начнутся в теплое время года, – говорит министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

По данным министерства, проект включает новый водозабор, насосную станцию, 30 километров водопровода, более 200 колонок, более 100 пожарных гидрантов, которые будут расположены по всему поселку.

В 2022 году на реализацию проекта направят свыше 112,5 млн рублей, в том числе почти 108 млн рублей – средства федерального бюджета. На 2023 год предусмотрено более 302 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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