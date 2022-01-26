Зеленый пояс создадут вокруг Иркутска

Постановление приняло заксобрание области.
В 2018 году площадь зеленого пояса составляла 190 тыс. га, в 2021 года – 229 тыс. га. Зеленый пояс увеличат за счет защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
- Иркутска,
- Плишкинских лесов Хомутовского МО,
- лесного массива в районе Академгородка,
- береговой полосы в районе реки Кая,
- земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади,
- ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района.