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Зеленый пояс создадут вокруг Иркутска

Постановление приняло заксобрание области.

В 2018 году площадь зеленого пояса составляла 190 тыс. га, в 2021 года – 229 тыс. га. Зеленый пояс увеличат за счет защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

  • Иркутска,
  • Плишкинских лесов Хомутовского МО,
  • лесного массива в районе Академгородка,
  • береговой полосы в районе реки Кая,
  • земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади,
  • ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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