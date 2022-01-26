Сколько хотели бы зарабатывать специалисты разных отраслей

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких отраслях работают самые довольные сотрудники, и какую среднюю зарплату они мечтают получать в этом году.
В десятку самых довольных также вошли работники отраслей производства и промышленности (61%), банков, финансов и инвестиций (59%), транспорта и логистики (53%), ретейла (50%), а также ресторанов и кафе (47%).
Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году демонстрируют работники сферы IT и телекома – в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли банков, финансов и инвестиций – 163,1 тыс. рублей в месяц. На 5 000 рублей меньше хотели бы получать сотрудники отрасли маркетинга, рекламы и PR, расположившиеся на 3 месте по зарплатным ожиданиям, – 158,2 тыс. рублей в месяц.
Сотрудники сферы строительства хотели бы зарабатывать 147,9 тыс. рублей, дизайна и творчества – 144,5 тыс. рублей, продаж – 141,3 тыс. рублей, производства и промышленности – 138,7 тыс. рублей, транспорта и логистики – 132,8 тыс. рублей.
Работники отрасли ресторанов и кафе ожидают зарплаты в 110 тыс. рублей в месяц, охраны – 90,4 тыс. рублей в месяц, а ретейла – 86,9 тыс. рублей в месяц.
|
Сфера
|
Доля довольных работников
|
Желаемая зарплата
|
IT, телеком
|
76%
|
178 500 рублей
|
Банки, финансы, инвестиции
|
59%
|
163 100 рублей
|
Маркетинг, реклама, PR
|
64%
|
158 200 рублей
|
Строительство
|
65%
|
147 900 рублей
|
Дизайн, творчество
|
67%
|
144 500 рублей
|
Продажи
|
70%
|
141 300 рублей
|
Производство и промышленность
|
61%
|
138 700 рублей
|
Транспорт и логистика
|
53%
|
132 800 рублей
|
Рестораны, кафе
|
47%
|
110 000 рублей
|
Охрана
|
44%
|
90 400 рублей
|
Ретейл
|
50%
|
86 900 рублей