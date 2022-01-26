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Сколько хотели бы зарабатывать специалисты разных отраслей

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких отраслях работают самые довольные сотрудники, и какую среднюю зарплату они мечтают получать в этом году.

В десятку самых довольных также вошли работники отраслей производства и промышленности (61%), банков, финансов и инвестиций (59%), транспорта и логистики (53%), ретейла (50%), а также ресторанов и кафе (47%).

Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году демонстрируют работники сферы IT и телекома – в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли банков, финансов и инвестиций – 163,1 тыс. рублей в месяц. На 5 000 рублей меньше хотели бы получать сотрудники отрасли маркетинга, рекламы и PR, расположившиеся на 3 месте по зарплатным ожиданиям, – 158,2 тыс. рублей в месяц.

Сотрудники сферы строительства хотели бы зарабатывать 147,9 тыс. рублей, дизайна и творчества – 144,5 тыс. рублей, продаж – 141,3 тыс. рублей, производства и промышленности – 138,7 тыс. рублей, транспорта и логистики – 132,8 тыс. рублей.

Работники отрасли ресторанов и кафе ожидают зарплаты в 110 тыс. рублей в месяц, охраны – 90,4 тыс. рублей в месяц, а ретейла – 86,9 тыс. рублей в месяц.

Сфера

Доля довольных работников

Желаемая зарплата

IT, телеком

76%

178 500 рублей

Банки, финансы, инвестиции

59%

163 100 рублей

Маркетинг, реклама, PR

64%

158 200 рублей

Строительство

65%

147 900 рублей

Дизайн, творчество

67%

144 500 рублей

Продажи

70%

141 300 рублей

Производство и промышленность

61%

138 700 рублей

Транспорт и логистика

53%

132 800 рублей

Рестораны, кафе

47%

110 000 рублей

Охрана

44%

90 400 рублей

Ретейл

50%

86 900 рублей

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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