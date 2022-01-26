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1,2 млн квадратных метров жилья по итогам 2021 года введено в Иркутской области

Такие предварительные данные приводит Иркутскстат. Это на 8,9% больше, чем в прошлом году.

Большая часть, 75% объема ввода, приходится на индивидуальные дома (908 тысяч квадратных метров). И только четверть – 296 тысяч квадратных метров – на многоквартирные дома.

Напомним, что в 2020 году в регионе было введено в эксплуатацию 1,075 млн. кв. м жилья, из них 454,1 тыс. кв. м. (42,2%) – это многоквартирные дома, 621,4 тыс. кв. м (57,8%) – индивидуальные.

По слова главы региона Игоря Кобзева, плановый показатель по вводу жилья на 2022 год составляет 1 млн 200 тысяч кв. метров.

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– Достичь его можно только консолидированными усилиями власти, застройщиков и других заинтересованных организаций. Строительная отрасль региона демонстрирует уверенный рост. Уверен, обязательным условием для развития строительства на территории области является объединение усилий власти, застройщиков и всех заинтересованных сторон, – отметил Игорь Кобзев.

Участники строительного рынка считают, что главным двигателем исполнения задач по строительству жилья и объектов инфраструктуры может стать комплексное освоение территорий. Министерство строительства региона определило более 30 площадок. По четырём из них с муниципальными образованиями принято решение о реализации проектов. Они расположены в Усолье-Сибирском, Нижнеудинске, Усть-Куте и Шелехове.

Правительство Иркутской области приняло решение об оказании поддержки производителям стройматериалов. Работающим на территории региона. Программу реализует Фонд развития промышленности Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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