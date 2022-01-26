Средний размер автокредита в стране достиг рекордных 1,28 млн рублей

В Москве средний чек автокредита приблизился к 2 млн руб.
По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,28 млн руб. Это на 4,0% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в ноябре 2021 года – 1,23 млн руб.) и на 28,0% больше, чем в декабре прошлого года (1,00 млн руб.).
В декабре 2021 года самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,90 млн руб.). Среди других регионов с наибольшим средним чеком автокредитов – Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн. руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.), а также Ленинградская область (1,34 млн руб.).
Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный рост данного показателя в декабре 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 25,6% и 24,6% соответственно.
«В 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».
Динамика среднего размера выданных автокредитов в декабре 2021 году в сравнении с декабрем 2020 года в руб.
|
|
По регионам
|
декабрь 2020, тыс. руб.
|
декабрь 2021, тыс. руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
1 511 894
|
1 899 550
|
25,6%
|
2
|
Московская область
|
1 243 147
|
1 553 967
|
25,0%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
1 182 217
|
1 472 935
|
24,6%
|
4
|
Краснодарский край
|
1 079 760
|
1 389 977
|
28,7%
|
5
|
Ленинградская область
|
1 021 609
|
1 341 099
|
31,3%
|
6
|
Ставропольский край
|
1 056 963
|
1 297 800
|
22,8%
|
7
|
Новосибирская область
|
1 005 281
|
1 297 168
|
29,0%
|
8
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
1 004 744
|
1 280 910
|
27,5%
|
9
|
Калужская область
|
961 452
|
1 276 950
|
32,8%
|
10
|
Иркутская область
|
1 032 792
|
1 264 918
|
22,5%
|
11
|
Тверская область
|
925 752
|
1 236 860
|
33,6%
|
12
|
Ростовская область
|
967 158
|
1 230 405
|
27,2%
|
13
|
Красноярский край
|
955 725
|
1 224 989
|
28,2%
|
14
|
Саратовская область
|
854 292
|
1 180 882
|
38,2%
|
15
|
Тульская область
|
925 704
|
1 177 915
|
27,2%
|
16
|
Нижегородская область
|
943 949
|
1 164 916
|
23,4%
|
17
|
Республика Татарстан
|
881 575
|
1 159 057
|
31,5%
|
18
|
Омская область
|
859 089
|
1 158 943
|
34,9%
|
19
|
Самарская область
|
877 071
|
1 146 507
|
30,7%
|
20
|
Вологодская область
|
916 394
|
1 133 718
|
23,7%
|
21
|
Волгоградская область
|
814 698
|
1 122 000
|
37,7%
|
22
|
Свердловская область
|
872 963
|
1 108 551
|
27,0%
|
23
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
876 255
|
1 098 477
|
25,4%
|
24
|
Удмуртская Республика
|
782 212
|
1 083 953
|
38,6%
|
25
|
Кемеровская область
|
747 547
|
1 078 732
|
44,3%
|
26
|
Челябинская область
|
834 763
|
1 072 805
|
28,5%
|
27
|
Воронежская область
|
845 852
|
1 065 012
|
25,9%
|
28
|
Оренбургская область
|
791 092
|
1 056 406
|
33,5%
|
29
|
Пермский край
|
817 234
|
1 050 518
|
28,5%
|
30
|
Республика Башкортостан
|
820 843
|
1 038 842
|
26,6%