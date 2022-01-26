Средний размер автокредита в стране достиг рекордных 1,28 млн рублей

В Москве средний чек автокредита приблизился к 2 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,28 млн руб. Это на 4,0% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в ноябре 2021 года – 1,23 млн руб.) и на 28,0% больше, чем в декабре прошлого года (1,00 млн руб.).

В декабре 2021 года самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,90 млн руб.). Среди других регионов с наибольшим средним чеком автокредитов – Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн. руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.), а также Ленинградская область (1,34 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный рост данного показателя в декабре 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 25,6% и 24,6% соответственно.

«В 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

Динамика среднего размера выданных автокредитов в декабре 2021 году в сравнении с декабрем 2020 года в руб.