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Средний размер автокредита в стране достиг рекордных 1,28 млн рублей

В Москве средний чек автокредита приблизился к 2 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,28 млн руб. Это на 4,0% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в ноябре 2021 года – 1,23 млн руб.) и на 28,0% больше, чем в декабре прошлого года (1,00 млн руб.).

В декабре 2021 года самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,90 млн руб.). Среди других регионов с наибольшим средним чеком автокредитов – Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн. руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.), а также Ленинградская область (1,34 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный рост данного показателя в декабре 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 25,6% и 24,6% соответственно.

«В 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

Динамика среднего размера выданных автокредитов в декабре 2021 году в сравнении с декабрем 2020 года в руб.

 

По регионам

декабрь 2020, тыс. руб.

декабрь   2021, тыс. руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

1 511 894

1 899 550

25,6%

2

Московская область

1 243 147

1 553 967

25,0%

3

г. Санкт-Петербург

1 182 217

1 472 935

24,6%

4

Краснодарский край

1 079 760

1 389 977

28,7%

5

Ленинградская область

1 021 609

1 341 099

31,3%

6

Ставропольский край

1 056 963

1 297 800

22,8%

7

Новосибирская область

1 005 281

1 297 168

29,0%

8

Ханты-Мансийский АО - Югра

1 004 744

1 280 910

27,5%

9

Калужская область

961 452

1 276 950

32,8%

10

Иркутская область

1 032 792

1 264 918

22,5%

11

Тверская область

925 752

1 236 860

33,6%

12

Ростовская область

967 158

1 230 405

27,2%

13

Красноярский край

955 725

1 224 989

28,2%

14

Саратовская область

854 292

1 180 882

38,2%

15

Тульская область

925 704

1 177 915

27,2%

16

Нижегородская область

943 949

1 164 916

23,4%

17

Республика Татарстан

881 575

1 159 057

31,5%

18

Омская область

859 089

1 158 943

34,9%

19

Самарская область

877 071

1 146 507

30,7%

20

Вологодская область

916 394

1 133 718

23,7%

21

Волгоградская область

814 698

1 122 000

37,7%

22

Свердловская область

872 963

1 108 551

27,0%

23

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

876 255

1 098 477

25,4%

24

Удмуртская Республика

782 212

1 083 953

38,6%

25

Кемеровская область

747 547

1 078 732

44,3%

26

Челябинская область

834 763

1 072 805

28,5%

27

Воронежская область

845 852

1 065 012

25,9%

28

Оренбургская область

791 092

1 056 406

33,5%

29

Пермский край

817 234

1 050 518

28,5%

30

Республика Башкортостан

820 843

1 038 842

26,6%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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