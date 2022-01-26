Суммарная стоимость всех сделок на рынке элитной недвижимости Москвы за 2021 год превысила 170 млрд рублей

По данным исследования (есть у SIA.RU) международной консалтинговой компании Knight Frank, за 2021 год на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы было заключено порядка 1 620 сделок, что стало историческим рекордом для сегмента, превысив значение 2020 года на 24% и значение 2019 года – на 38%. Средняя стоимость реализованного лота выросла с 86 до 105 млн руб. (+23% в годовой динамике). Таким образом, суммарная стоимость всех сделок перешагнула отметку в 170 млрд руб.

Виток активного спроса, начавшийся еще осенью 2020 года, продолжился в первом полугодии 2021 года, чему поспособствовали несколько факторов: низкие ставки по вкладам и ипотеке, альтернативой которым стали вложения в качественную недвижимость, постепенное увеличение доли инвестиционных сделок, возвращение состоятельных покупателей из стран дальнего зарубежья. В III квартале отмечалось охлаждение спроса, которое в большей степени было связано с коррекцией рынка, а также частично оказало влияние повышение ключевой ставки Центральным банком. IV квартал традиционно стал самым активным периодом на рынке, однако результаты последних трех месяцев все же не смогли превысить рекордное значение аналогичного периода 2020 года (в IV квартале 2021 года на четверть меньше сделок по сравнению с IV кварталом 2020 года).

Если средняя площадь сделки показала незначительный прирост в размере 1% и по итогам 2021 года составила 119 кв. м, то ввиду рекордной динамики цен в элитном сегменте был зафиксирован значительный рост бюджета сделки. Средняя стоимость реализованного лота выросла с 86 до 105 млн руб. (+23% в годовой динамике). Таким образом, суммарная стоимость всех сделок за 2021 год превысила 170 млрд руб., обновив прошлогодний рекорд. Данное значение оказалось на 52% выше показателя 2020 года, когда на рынке было заключено сделок на сумму в 112 млрд руб., и на 68% выше показателя 2019 года (102 млрд руб.).

В структуре спроса первичного рынка тройка районов-лидеров не изменилась. Лидерство по-прежнему удерживает район Дорогомилово, где в 2021 году была заключена каждая четвертая сделка в сегменте. В локации реализуются сразу две из трех самых популярных новостроек 2021 года: «Поклонная, 9» и Victory Park Residences. Кроме того, лидерству района поспособствовали хорошие результаты продаж проекта «Бадаевский», который вышел на рынок в начале года. На втором месте с небольшим отрывом расположился Пресненский район, где, как и в прошлом году, сосредоточено 23% от всех реализованных квартир и апартаментов. Основная часть спроса локации пришлась на два масштабных премиальных проекта: во-первых, здесь находится еще один уже традиционный лидер спроса среди жилых комплексов – проект Lucky, а вторым объектом стал Sky View. И замыкает тройку лидеров район Раменки, доля которого составила 9% от общего числа сделок.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank:

«На протяжении 2021 года мы наблюдали высокую активность покупателей элитной жилой недвижимости Москвы, что привело к очередным рекордам на рынке. Сейчас под давлением стремительного роста цен и существенного сокращения предложения в сегменте ожидается некоторое охлаждение спроса. В настоящий момент присутствуют геополитические риски и, соответственно, высокая турбулентность на рынке капиталов, что в краткосрочной перспективе также может повлиять на рынок жилой недвижимости и покупательскую способность. Среди основных тенденций стоит отметить влияние сохраняющихся ковидных ограничений, в связи с чем вектор покупателей в большей степени будет направлен именно на внутренний рынок, в том числе и для инвестирования, что определит высокую долю покупок такого формата. При этом важно отметить, что при инвестициях в дорогую недвижимость зачастую речь идет не об извлечении краткосрочного спекулятивного дохода, а, скорее, о долгосрочном владении активом или трофейной недвижимостью».