Работу «Сильвермолла» снова приостановили

МЧС выявило 52 нарушения пожарной безопасности, рассказали SIA.RU в министерстве.

Первая проверка центра началась в июле 2021 года, когда иркутяне сообщали о явных нарушениях требований пожарной безопасности в ТРЦ: люди не могли выйти из торгового центра из-за закрытых дверей. В результате выявлены другие нарушения, в том числе те, которые можно было установить только при проведении специальных исследований, такие, как нерабочие системы дымоудаления и оповещения о пожаре.

«В связи с тем, что изначально проверка проводилась по фактам жалоб посетителей, инспекторы проверили лишь доводы, указанные в заявлениях, а оценить пожарное состояние всего объекта не представилось возможным. Поэтому в январе 2022 года прокуратура согласовала новую проверку с МЧС. В результате инспекторы выявили 52 нарушения, значительная часть которых несёт серьёзную опасность для посетителей в случае пожара», – заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Напомним, «Сильвермолл» закрыт с 27 декабря из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности на 30 суток. По информации МЧС, в организации были выявлены неисправные системы защиты от возгораний, захламленные эвакуационные выходы и прочие опасные для жизни посетителей недочеты. Собственник первый раз пытался через суд добиться возобновления деятельности центра 17 января, однако сделать это не удалось.